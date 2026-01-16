Accordo Mercosur-Ue Marrone Confapi | Occasione strategica per le imprese

L’accordo tra Mercosur e UE offre un’opportunità significativa per le imprese italiane ed europee, favorendo nuove prospettive di crescita e collaborazione. Secondo Marrone di Confapi, il successo dipende da un equilibrio che garantisca reciprocità tra le parti, creando condizioni favorevoli per lo sviluppo economico e l’innovazione delle imprese italiane nel contesto internazionale.

"Il via libera alla firma dell'accordo globale di partenariato e di libero scambio tra Mercosur e Unione Europea rappresenta un passaggio di rilievo per il sistema economico europeo e italiano, che può tradursi in un'importante occasione di sviluppo per le nostre imprese, a condizione che sia costruito su basi di reale equilibrio e reciprocità". A dichiararlo è Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile Zes del Consorzio nazionale. " Siamo di fronte a un'intesa che arriva dopo oltre vent'anni di confronto negoziale e che mette in connessione due macroaree economiche capaci di generare un mercato potenziale superiore ai 700 milioni di consumatori.

