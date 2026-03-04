Un uomo di 87 anni, imprenditore e patron di TelePordenone, è stato trovato morto nella sua casa a Porcia di Pordenone. La scoperta è avvenuta di recente e secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito con una sprangata. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Un imprenditore, Mario Ruoso, 87 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di Porcia di Pordenone. L’anziano era una figura e una voce storica della città, nella quale aveva fondato anche l’emittente televisiva Telepordenone. Inoltre era proprietario del Garage Venezia e collezionista di auto d’epoca. E’ stato un suo parente stretto a dare l’allarme ed a chiamare le forze dell’ordine per aver trovato l’imprenditore morto accanto alla porta d’ingresso della sua abitazione in un lago di sangue con una profonda ferita al capo. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono al lavoro gli agenti della Polizia assieme agli esperti della Scientifica assieme al medico legale Antonello Cirnelli chiamato dalla Procura per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Mario Ruoso ucciso a sprangate: il patron di Telepordenone e del Garage Venezia trovato morto in casa con una ferita alla testa

Il patron di Telepordenone Mario Ruoso trovato morto in casa: ha una ferita alla testa

Trovato morto in casa a Porcia l'imprenditore Mario Ruoso

Trovato morto in casa il patron di TelePordenone: l'87enne Mario Ruoso é stato ucciso a sprangate

