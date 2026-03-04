Trovato morto in casa il patron di TelePordenone | l' 87enne Mario Ruoso è stato ucciso a sprangate

Un uomo di 87 anni, imprenditore e patron di TelePordenone, è stato trovato morto nella sua casa a Porcia di Pordenone. La vittima, Mario Ruoso, è deceduta a causa di ferite da arma contundente. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. La scoperta è stata fatta questa mattina, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Un imprenditore, Mario Ruoso, 87 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di Porcia di Pordenone. L’anziano era una figura e una voce storica della città, nella quale aveva fondato anche l’emittente televisiva Telepordenone. Inoltre era proprietario del Garage Venezia e collezionista di auto d’epoca. E’ stato un suo parente stretto a dare l’allarme ed a chiamare le forze dell’ordine per aver trovato l’imprenditore morto accanto alla porta d’ingresso della sua abitazione in un lago di sangue con una profonda ferita al capo. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono al lavoro gli agenti della Polizia assieme agli esperti della Scientifica assieme al medico legale Antonello Cirnelli chiamato dalla Procura per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

