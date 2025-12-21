Charlize Theron nel nuovo film action ‘Apex’

Charlize Theron torna sul grande schermo con il nuovo film d’azione ‘Apex’. Sono emersi alcuni dettagli sulla trama e sulla produzione, che promettono di offrire un’esperienza coinvolgente per gli appassionati del genere. Il film si presenta come un ulteriore esempio della versatilità dell’attrice e della sua capacità di interpretare ruoli impegnativi. Charlize Theron nel nuovo film action ‘Apex’ rappresenta un’attesa interessante per il pubblico e gli appassionati di cinema.

Trapelano nuovi interessanti dettagli sul nuovo film d'azione Apex, che vedrà protagonista l'attrice premio Oscar Charlize Theron. Il film sarà diretto dal regista Baltasar Kormákur e arriverà nel 2026. Una nuova avvincente interpretazione per l'attrice statunitense, che la vedrà rifugiarsi tra le montagne rocciose per sfuggire ad uno spietato serial killer. Primi appunti di trama. Il film, distribuito da Netflix, ha una trama adrenalinica. Come confermato da un comunicato stampa il film parlerà di "Una donna in lutto che mette alla prova i propri limiti nella wilderness australiana viene improvvisamente intrappolata in un gioco mortale con un predatore spietato".

