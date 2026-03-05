Ilva | zero risposte dal governo avanti con Flacks ma crescono i dubbi I sindacati | Ottimismo sfrenato dei commissari

Il governo non ha fornito risposte sulla situazione dell’Ilva, mentre i commissari proseguono con le attività di gestione. I sindacati criticano l’ottimismo eccessivo dei commissari, in un contesto in cui il tavolo sulla cessione non ha prodotto novità significative. Nel frattempo, il potenziale acquirente ha smentito sia sé stesso che le dichiarazioni di un ministro, aggiungendo incertezza alla vicenda.

Un tavolo senza reali novità sulla cessione, l’ennesimo, mentre il potenziale acquirente smentisce sé stesso e le dichiarazioni di un ministro. L’ Ilva sta diventando una farsa, ma la situazione è seria perché in ballo ci sono oltre 10mila posti di lavoro e l’indipendenza dalle importazioni delle filiere dell’industria che campano di acciaio. L’incontro tra i ministeri competenti e i sindacati metalmeccanici si è chiuso con un sostanziale “ci aggiorniamo”. I commissari di Acciaierie d’Italia, in amministrazione straordinaria, e i rappresentanti dei lavoratori si vedranno il 13 marzo a Taranto per parlare di sicurezza insieme agli ispettori dell’ Inail, dopo due incidenti mortali in meno di due mesi, mentre il governo riconvocherà le parti entro la fine del mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

