Ex Ilva il Mimit dà mandato ai commissari di negoziare con Flacks

Il governo ha dato il via libera ufficiale alla trattativa per vendere Ilva a Flacks Group. I commissari di Ilva e di Acciaierie d’Italia hanno ora il compito di portare avanti le negoziazioni, cercando di trovare un accordo che possa rafforzare eventuali partnership industriali. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e con l’obiettivo di rispettare tutte le procedure previste dalla legge.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha conferito mandato ai commissari di Ilva e di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria di dar corso alla negoziazione in vista della cessione del complesso siderurgico a Flacks Group, «avendo riguardo al consolidamento di possibili partenariati industriali e nel rispetto delle procedure previste dall’art.47 della Legge 4281990 in merito alle consultazioni sindacali». È quanto si legge in una nota del Mimit. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ex Ilva, il Mimit dà mandato ai commissari di negoziare con Flacks Approfondimenti su Ilva Acciaierie Ex Ilva, conferito il mandato ai commissari per negoziare con Flacks Il ministero delle Imprese ha dato il via libera ai commissari straordinari di Ilva in a per negoziare con Flacks. Ex Ilva, trattativa in esclusiva con il gruppo Flacks I commissari di Acciaierie d'Italia hanno ottenuto l'autorizzazione dai comitati di sorveglianza per avviare una trattativa in esclusiva con il gruppo Flacks. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ilva Acciaierie Argomenti discussi: Ex Ilva, Flacks rassicura su occupazione e investimenti mentre il Mimit valuta un fronte indust; Ex Ilva, prove di cordata: il Mimit sonda pure Gruppo Arvedi, già proprietario di Ast; UE: Urso a Bruxelles incontra cinque Commissari; Ex Ilva: Mimit, mandato a negoziare in esclusiva con Flacks, possibili partner. ***Ex Ilva: Mimit, mandato a commissari per dar corso a negoziazione con Flacks GroupTenendo conto consolidamento di possibili partenariati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 gen - 'Il ministero delle Imprese e del Made in ... ilsole24ore.com Ex Ilva, Mimit: mandato ai commissari per negoziare la cessione a FlacksIl ministero delle Imprese e del Made in Italy annuncia con una nota di aver conferito mandato ai Commissari straordinari ... ildiariodellavoro.it Ex Ilva, prove di cordata: il Mimit sonda pure Gruppo Arvedi, già proprietario di Ast x.com Al Mimit si lavora a una soluzione che eviti gli errori del passato e che metta al riparo l’ex Ilva da nuove crisi industriali (da IlSud24.it) - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.