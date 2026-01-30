Ex Ilva conferito il mandato ai commissari per negoziare con Flacks
Il ministero delle Imprese ha dato il via libera ai commissari straordinari di Ilva in a per negoziare con Flacks. Ora si cerca un accordo che possa portare avanti la questione dopo anni di tensioni e politiche divergenti. La strada resta difficile, ma le parti sono pronte a trovare una soluzione concreta.
Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha conferito mandato ai commissari straordinari di Ilva in a.s. e di Acciaierie d’Italia in a.s. di dar corso alla negoziazione in vista della cessione del complesso siderurgico a Flacks group Llc, avendo riguardo al consolidamento di possibili partenariati industriali e nel rispetto delle procedure previste dall’art. 47 della Legge 4281990 in merito alle consultazioni sindacali. Per l’ ex Ilva di Taranto si era parlato a fine anno di una base per un possibile accordo che era stato annunciato dal fondatore del Gruppo Flacks, Michael Flacks. Il gruppo sarebbe pronto a investire 5 miliardi e offrirebbe garanzie per il futuro industriale sia a livello economico che ambientale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Ilva Ex
Ex Ilva, trattativa in esclusiva con il gruppo Flacks
I commissari di Acciaierie d'Italia hanno ottenuto l'autorizzazione dai comitati di sorveglianza per avviare una trattativa in esclusiva con il gruppo Flacks.
Ex Ilva, Flacks: “Siglato accordo con il governo italiano”
Ilva ha annunciato l’accordo con il governo italiano, confermando un investimento fino a 5 miliardi di euro.
Ultime notizie su Ilva Ex
Argomenti discussi: Ex Ilva: Mimit, mandato a negoziare in esclusiva con Flacks, possibili partner.
Ex Ilva, Mimit: mandato ai commissari per negoziare la cessione a FlacksIl ministero delle Imprese e del Made in Italy annuncia con una nota di aver conferito mandato ai Commissari straordinari di Ilva in A.S. e di Adi in A.S. di dar corso alla negoziazione in vista ... ildiariodellavoro.it
Ex Ilva: Mimit, mandato a negoziare in esclusiva con Flacks, possibili partner(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha conferito mandato ai Commissari di Ilva e di Adi in amministrazione straordinaria di dar corso alla negoziazione in vista ... msn.com
EX ILVA: È SCONTRO TOTALE TRA GOVERNO, COMMISSARI E ARCELORMITTAL Il futuro del polo siderurgico di Taranto è al centro di una durissima battaglia legale e industriale che vede contrapposti lo Stato italiano e la multinazionale ArcelorMittal. I c - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.