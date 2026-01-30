ex ilva conferito il mandato ai commissari per negoziare con flacks

Il ministero delle Imprese ha dato il via libera ai commissari straordinari di Ilva in a per negoziare con Flacks. Ora si cerca un accordo che possa portare avanti la questione dopo anni di tensioni e politiche divergenti. La strada resta difficile, ma le parti sono pronte a trovare una soluzione concreta.

Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha conferito mandato ai commissari straordinari di Ilva in a.s. e di Acciaierie d’Italia in a.s. di dar corso alla negoziazione in vista della cessione del complesso siderurgico a Flacks group Llc, avendo riguardo al consolidamento di possibili partenariati industriali e nel rispetto delle procedure previste dall’art. 47 della Legge 4281990 in merito alle consultazioni sindacali. Per l’ ex Ilva di Taranto si era parlato a fine anno di una base per un possibile accordo che era stato annunciato dal fondatore del Gruppo Flacks, Michael Flacks. Il gruppo sarebbe pronto a investire 5 miliardi e offrirebbe garanzie per il futuro industriale sia a livello economico che ambientale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

I commissari di Acciaierie d'Italia hanno ottenuto l'autorizzazione dai comitati di sorveglianza per avviare una trattativa in esclusiva con il gruppo Flacks.

Ilva ha annunciato l’accordo con il governo italiano, confermando un investimento fino a 5 miliardi di euro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

