Nuovo appalto per gestione semafori e impianti illuminazione stradale | bandi in arrivo entro fine anno

A Cremona si prepara un nuovo appalto per la gestione dei semafori e dell’illuminazione stradale. Entro fine anno, il Comune pubblicherà i bandi per affidare il servizio. La città si sta organizzando per migliorare l’efficienza degli impianti, con lavori che interesseranno le strade principali. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e analisi, e mira a rendere più sicure le notti e più affidabili gli incroci.

A Cremona, dove il sole si alza lentamente sopra i tetti di mattoni e le strade silenziose si svegliano al rumore dei primi autobus, si sta profilando un cambio di scena nel cuore della città. Entro fine anno, il Comune di Cremona metterà all'asta il servizio di gestione degli oltre 13mila punti luce e di tutti gli impianti semaforici che regolano il traffico in città. Il contratto attuale, affidato a Edison dal 2017 dopo il passaggio da Citelum, scade il 28 febbraio 2026, e da quel momento il Comune dovrà affidare il nuovo incarico a un operatore privato scelto tramite gara pubblica. Il percorso è già iniziato: martedì pomeriggio, nella sala consiliare del palazzo comunale, la commissione territorio e sviluppo economico ha preso atto dei primi elementi tecnici che formeranno la base del nuovo bando.

