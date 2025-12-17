Rosignano Marittimo al via il partenariato pubblico-privato con Edison per riqualificare l' illuminazione pubblica | Città più sostenibile e sicura

Zazoom 17 dic 2025

Il Comune di Rosignano Marittimo avvia un nuovo partenariato pubblico-privato con Edison per riqualificare l'illuminazione pubblica, puntando a una città più sostenibile e sicura. Questa iniziativa si inserisce in un quadro di innovazione urbana che include anche l'uso dell'intelligenza artificiale nelle telecamere per migliorare la gestione dei rifiuti e la sicurezza cittadina.

Dopo l'introduzione dell'intelligenza artificiale applicata alle telecamere video-trappola per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti - ma utili anche in termini di sicurezza -, il Comune di Rosignano si affida sempre di più alle nuove tecnologie per una riqualificazione urbana in. Livornotoday.it

