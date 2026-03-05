Femminicidio Ilaria Sula il racconto della madre di Samson | C’era tanto sangue ho pulito la stanza

A un anno dalla morte di Ilaria Sula, in tribunale è stata ascoltata la madre di Samson, l'ex fidanzato reo confesso dell'omicidio. La donna ha raccontato di aver trovato la stanza insanguinata e di averla pulita, descrivendo i dettagli di quella giornata. Il processo prosegue con l’obiettivo di chiarire le responsabilità e raccogliere testimonianze sul fatto.

(Adnkronos) – A un anno dalla morte di Ilaria Sula, oggi in aula è stata ascoltata la madre dell'ex fidanzato Mark Antony Samson, reo confesso del femminicidio. La donna, sentita oggi come testimone assistito all'udienza nell'aula bunker di Rebibbia, ha patteggiato una pena a due anni per concorso in occultamento di cadavere aggravato dal nesso teleologico. "Mi dispiace tanto per i genitori di Ilaria ma avevo paura e ho pensato prima a mio figlio", ha detto. "Mark quella mattina ha aperto la porta della sua stanza, ho visto che piangeva, era tutto rosso. Tremava, diceva 'mamma ho fame, non ho dormito'. Cercai di abbracciarlo e vidi il corpo di Ilaria steso in terra a faccia in giù, si vedevano i piedi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

“Quando Mark è uscito io ho pulito la sua stanza, c’era tanto sangue a terra”, la madre di Mark Samson racconta il femminicidio di Ilaria Sula“Quando Mark è uscito di casa io ho pulito la sua stanza, c’era tanto sangue a terra, ho preso lo zaino di Ilaria con i suoi vestiti dentro e ho...

Omicidio Ilaria Sula, la madre di Mark Samson: "L'ho aiutato a pulire la stanza dal sangue, ce n'era molto sul pavimento"Nosr Manlapaz, madre di Mark Antony Samson, ha testimoniato oggi nell’aula bunker del carcere di Rebibbia davanti ai giudici della terza sezione...

