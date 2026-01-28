Cinema nelle sale dal 5 marzo ‘EPiC | Elvis Presley in Concert’

Domani il film ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’ arriva nelle sale italiane. Il film, distribuito da Universal Pictures, mostra alcune delle performance più famose del Re del Rock, portando sul grande schermo il suo stile energico e il suo carisma senza età. La pellicola sarà in sala dal 5 marzo.

Roma, 28 gen. (askanews) – Arriverà nelle sale italiane dal 5 marzo distribuito da Universal Pictures International Italy “EPiC: Elvis Presley in Concert”, l’evento cinematografico che riporta sul grande schermo l’energia e il carisma senza tempo di Elvis Presley attraverso alcune delle sue performance più iconiche. Le immagini perdute dei concerti di Las Vegas e dei suoi tour, oggi finalmente ritrovate, tornano a vivere al cinema, ridando voce all’artista e permettendogli di raccontare la sua storia come mai prima d’ora. Realizzato a partire da materiale originale restaurato grazie alla regia del visionario Baz Luhrmann, EPiC: Elvis Presley in Concert è un viaggio immersivo nella potenza scenica del Re del Rock’n’Roll, capace di catturare la carica travolgente dei suoi concerti e il legame unico con il pubblico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il 8 gennaio 2026, al Teatro Duse di Bologna, si terrà un tributo a Elvis Presley con Phil Proietti, che riprodurrà fedelmente la voce e la presenza dell’iconico artista.

Il 9 gennaio, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, torna lo spettacolo dedicato a Elvis Presley, intitolato “Elvis – The King is Back”.

Grazie Elvis Official Fans Club - Italy. . 70 ANNI FA Il 28 GENNAIO 1956 Elvis Presley debutta in TV al "The Dorsey Brothers Stage Show". Lo spettacolo viene trasmesso dagli studi CBS alle ore 20.00. E' la prima delle sue esibizioni al programma settim - facebook.com facebook