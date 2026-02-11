In vista del referendum del 22 e 23 marzo, si intensificano i dibattiti sulla riforma della giustizia. Nei talk e sui social, il confronto si concentra più sui toni che sui contenuti. Tuttavia, alcuni gruppi come Pluralismo e Dissenso cercano di riportare l’attenzione sui temi reali, invitando a discutere di cosa cambierà davvero con questa riforma. Intanto, tra scontri e tensioni, la campagna elettorale si scontra con le questioni di fondo del sistema giudiziario italiano.

In un dibattito pubblico dai toni sempre più polarizzati, in cui spesso prevalgono le urla piuttosto che il merito dei temi, l’occasione per riflettere sui contenuti reali della riforma della giustizia (e sul referendum del 22 e 23 marzo), la offre Pluralismo e Dissenso. L’associazione guidata dal radicale Mario Zamorani, infatti, ha organizzato venerdì a partire dalle 17 alla sala della musica di via Boccaleone, un confronto tra sostenitori delle ragioni del sì e del no al quesito referendario. L’incontro, che ha il patrocinio del Comune, vedrà al tavolo Alessandra Palma, avvocato, esponente del Comitato promotore per il Sì dell’Unione Camere Penali Italiane, Francesco Fersini, avvocato, vicesegretario di Forza Italia, Marco Peraro, giudice della sezione penale del tribunale estense, esponente del comitato promotore per il No ed Enrico Segala, avvocato, consigliere comunale del Pd ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum sulla giustizia, confronto sulla riforma: "Focus sui temi"

Nei giorni scorsi si è tenuto al Demm un seminario dedicato alla riforma della giustizia.

