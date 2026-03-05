Durante un incidente a Milano, una donna ha raccontato che il tram su cui viaggiava andava a una velocità molto elevata, causando grande paura. La donna, che ha perso il compagno Ferdinando Favia nella tragedia, ha descritto come fin dall'inizio del viaggio avessero notato il mezzo muoversi a velocità elevata. Il racconto è accompagnato da lacrime mentre ricorda quei momenti drammatici.

Milano – "Dal momento in cui ci siamo seduti" abbiamo notato che il tram "andava a una velocità fortissima, è tremendo, ma io dico, perché un tram deve correre cosi'?". Questo il racconto di Flores Calderon, la compagna di Ferdinando Favia, l'uomo che è morto nell 'incidente del tram 9 a Milano, nel pomeriggio di venerdì. La donna è stata ascoltata oggi dalla polizia locale, nella sede del reparto radiomobile di via Custodi, ed è assistita dall'avvocato Stefano Benvenuto. "Abbiamo visto che tutti andavano di là, di qua” La coppia, a quanto si apprende, era salita sul tram in via Filzi dove si trova il consolato generale del Perù. Calderon ha ricordato tra le lacrime che "abbiamo visto che tutti andavano di là, di qua, e meno male che Rudy (Favia ndr. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Il tram andava fortissimo”: il racconto tra le lacrime di Flores, che nella tragedia ha perso il compagno Ferdinando Favia

Il passeggero Abdou Karim Tourè e il pedone Ferdinando Favia: chi sono le due vittime del tram deragliato a MilanoUno si trovava a bordo del tram deragliato a Milano, l’altro stava passando per strada, al momento dell’impatto.

Leggi anche: Chi sono le vittime del tram deragliato, Ferdinando Favia travolto a piedi e il passeggero Abdou Karim Toure

Contenuti utili per approfondire Ferdinando Favia.

Temi più discussi: Il tram correva a fortissima velocità, si è impennato: terrore a Milano per il mezzo deragliato in centro. Lo choc dei testimoni; Tram deragliato a Milano, il conducente indagato per disastro ferroviario; Milano tram fuori controllo deraglia e si schianta su un palazzo | due morti e 54 feriti Il conducente | Mi sono sentito male.

Tram deragliato, la sopravvissuta: «Andava fortissimo, urlavano tutti». Il tranviere non riesce a guardare i video del disastroFlores Calderon, sopravvissuta al deragliamento del tram della linea 9, ha dichiarato alla Polizia locale di Milano che il mezzo «andava fortissimo» fin dal momento in cui lei e ... leggo.it

Ferdinando, morto sul tram deragliato. Il commovente racconto della compagna su cosa è accaduto e su cosa ha fatto: Sono viva grazie a luiUn tragico incidente a Vigevano ha spezzato i sogni di Flores e Ferdinando. Scopri la loro storia d'amore e le domande sulla sicurezza ... bigodino.it

Non riesce ancora a tornare a casa, Flores Calderon. Dopo essere stata dimessa dal Fatebenefratelli con il gesso al braccio, il collare e lividi ovunque, ha cercato conforto dal fratello perché tutto, nell’appartamento di Vigevano, gli ricorda lui. Ferdinando Favia x.com

Il racconto di Flores Calderon, sopravvissuta al deragliamento del tram 9, a Milano, in cui ha perso la vita il compagno Ferdinando Favia - facebook.com facebook