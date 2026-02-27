Chi sono le vittime del tram deragliato | Ferdinando Favia morto davanti alla compagna e Abdou Karim Toure

Alle 16.11 e 23 secondi, la dashcam di un taxi cattura le immagini di un incidente che ha coinvolto un tram deragliato a Milano. Tra le vittime ci sono Ferdinando Favia, che ha perso la vita davanti alla sua compagna, e Abdou Karim Toure, anche lui rimasto coinvolto nell’incidente. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto e identificando eventuali altri feriti.

Milano – La dashcam del taxi segna le 16.11 e 23 secondi. È in quell’istante che la telecamera interna dell’auto bianca immortala il tragico deragliamento del tram 9, che taglia ad alta velocità viale Vittorio Veneto e si schianta contro le vetrine del ristorante giapponese all’angolo con via Settembrini, a due passi da piazza Repubblica. Il cinquantanovenne Ferdinando Favia, commerciante residente a Vigevano, viaggiava assieme alla compagna nei posti posteriori del Tramlink bidirezionale di ultima generazione, uno dei mezzi della flotta Atm entrati in servizio nel 2025 per le vie del centro di Milano. Il rumore è fortissimo, qualcuno pensa addirittura a un terremoto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

