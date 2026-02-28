Il passeggero Abdou Karim Tourè e il pedone Ferdinando Favia | chi sono le due vittime del tram deragliato a Milano

Un passeggero e un pedone sono le due vittime dell’incidente che ha coinvolto un tram a Milano. Il passeggero si trovava a bordo del tram quando si è verificato il deragliamento, mentre il pedone stava attraversando la strada nelle vicinanze al momento dello scontro. Le autorità stanno ancora raccogliendo dettagli sull’incidente.

Uno si trovava a bordo del tram deragliato a Milano, l’altro stava passando per strada, al momento dell’impatto. Hanno perso così la vita, nell’incidente della linea 9, Ferdinando Favia, 59 anni, travolto dal mezzo, piombatogli addosso a pochi passi da Porta Venezia. L’uomo è morto sul colpo. Abdou Karim Tourè, senegalese, si trovava invece a bordo. Aveva 58 anni. Quando il tram ha impattato contro il palazzo a folle velocità è stato sbalzato fuori dal convoglio. Trovato quasi sotto il tram, riporta Il Corriere della Sera, è giunto in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda. Ma i tentativi dei medici si sono rivelati vani. Favia era nato nel 1966: avrebbe compiuto sessant’anni a novembre. 🔗 Leggi su Open.online

Ferdinando e Abdou, chi erano le vittime del tram deragliato: l'imprenditore milanese e il passeggero immigratoResidente a Vigevano, Ferdinando Favia era titolare di un'impresa di marketing. La sua compagna, che era seduta accanto a lui, è in codice rosso. Abdou Karim Tourè, senegalese, era senza fissa dimora ... milano.corriere.it

Due morti e una cinquantina di feriti nel pomeriggio di venerdì a Milano quando un tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto. Le vittime sono Ferdinando Favia di 59 anni e il 58enne Abdou Karim Toure, originario del Senegal x.com

