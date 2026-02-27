A Milano, alle 16.11 e 23 secondi, la dashcam di un taxi registra il momento dell’incidente del tram deragliato. Tra le vittime ci sono Ferdinando Favia, investito mentre camminava a piedi, e Abdou Karim Toure, un passeggero presente sul mezzo. La scena ripresa dalla telecamera mostra i dettagli dell’evento mentre le autorità raccolgono le testimonianze e i soccorsi intervengono sul luogo.

Milano – La dashcam del taxi segna le 16.11 e 23 secondi. È in quell’istante che la telecamera interna dell’auto bianca immortala il tragico deragliamento del tram 9, che taglia ad alta velocità viale Vittorio Veneto e si schianta contro le vetrine del ristorante giapponese all’angolo con via Settembrini, a due passi da piazza Repubblica. Il cinquantanovenne Ferdinando Favia, commerciante residente a Vigevano, viene travolto senza scampo, rimanendo incastrato sotto il Tramlink bidirezionale di ultima generazione, uno dei mezzi della flotta Atm entrati in servizio nel 2025 per le vie del centro di Milano: non si sa ancora se stesse attraversando o fosse sul marciapiedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi sono le vittime del tram deragliato, Ferdinando Favia travolto a piedi e il passeggero Abdou Karim Toure

