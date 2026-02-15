Referendum Nordio attacca il Csm | Su Gratteri espressioni contorte FdI in campo per il ' Sì'

Il ministro Nordio ha criticato il Consiglio Superiore della Magistratura, accusandolo di aver utilizzato espressioni contorte nel commentare la candidatura di Gratteri. La polemica si accende mentre Fratelli d’Italia si mobilita per sostenere il sì al referendum, che si terrà tra un mese. La discussione si concentra sulle modalità con cui vengono affrontati i temi della giustizia nel dibattito pubblico.

Alta tensione a poco più di un mese dal referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. Il ministro Carlo Nordio affonda sul Csm nel caso Gratteri, Fratelli d'Italia compatta il fronte del 'Sì' e promette una campagna "non politicizzata" ma serrata contro le "fake news". Dal lato opposto, il Pd alza il livello dello scontro e invita a votare 'No', denunciando il rischio di una magistratura "controllata dal governo". A riaccendere la miccia sono le parole del Guardasigilli: "Nel documento sul caso Gratteri, il Csm è riuscito a comprimere il massimo numero di espressioni contorte nella minima credibilità del contenuto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

