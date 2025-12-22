No caro Gravina | non è una banale lite di campo ad aver rovinato l’immagine del calcio italiano
La recente lite tra Allegri e Oriali, avvenuta durante la semifinale di Supercoppa italiana, ha attirato l’attenzione mediatica, alimentando discussioni sulla tenuta del calcio italiano. Tuttavia, questa vicenda non rappresenta un’eccezione isolata, bensì un sintomo di problematiche più profonde che interessano l’intero sistema. È importante affrontare con calma e analizzare i fatti nel loro contesto, per evitare di attribuire a singoli episodi la responsabilità di un'immagine compromessa.
Roma, 22 dic – “ Un solo sconfitto: il calcio ”. Così parlò Gabriele Gravina – presidente della FIGC – a seguito della lite verbale tra l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali, collaboratore di Antonio Conte, allenatore del Napoli, in occasione della semifinale di Supercoppa italiana disputatasi la scorsa settimana in Arabia Saudita (a proposito: questa si che è l’ennesima sconfitta, ndr). I mali del pallone italiano. Ebbene si, il vertice del mondo pallonaro tricolore ha sentito forte l’esigenza di condannare questo atteggiamento mentre tace sulle vere sconfitte di tutto il movimento da lui stesso guidato dall’ormai lontano 2018. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
