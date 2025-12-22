No caro Gravina | non è una banale lite di campo ad aver rovinato l’immagine del calcio italiano

La recente lite tra Allegri e Oriali, avvenuta durante la semifinale di Supercoppa italiana, ha attirato l’attenzione mediatica, alimentando discussioni sulla tenuta del calcio italiano. Tuttavia, questa vicenda non rappresenta un’eccezione isolata, bensì un sintomo di problematiche più profonde che interessano l’intero sistema. È importante affrontare con calma e analizzare i fatti nel loro contesto, per evitare di attribuire a singoli episodi la responsabilità di un'immagine compromessa.

