I corpi di Elizabeth un lavoro tra potere politico e sensualità

Si conclude l’ultima replica dello spettacolo ‘I corpi di Elizabeth’, una produzione inedita in Italia dell’autrice britannica Ella Hickson. Lo spettacolo mette in scena una narrazione che coinvolge temi di potere politico e sensualità, interpretata da un cast di attori professionisti. La rappresentazione si svolge in un teatro italiano e ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua originalità e intensità.

Ultima replica per l'affascinante spettacolo 'I corpi di Elizabeth', opera inedita in Italia dell'autrice britannica Ella Hickson. Oggi (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona si potrà scoprire questo originale lavoro dedicato alla figura di Elisabetta I, interpretato da Elena Russo Arman, Maria Caggianelli Villani, Enzo Curcurù e Cristian Giammarini, e diretto da Cristina Crippa e Elio De Capitani. La drammaturgia contemporanea in lingua inglese, è ormai da decenni per il Teatro dell'Elfo di Milano, che ha prodotto il lavoro, un territorio di folgoranti scoperte, una fonte d'ispirazione irrinunciabile per raccontare il nostro tempo. 'I corpi di Elizabeth' presenta un'opera che esplora il potere e la sensualità di Elisabetta I.