lego e scienza al ludum

Il LEGO DAY & SCIENCE SHOW si terrà sabato 10 e domenica 11 gennaio al Ludum. Un’occasione per esplorare come i mattoncini possano diventare strumenti di scoperta scientifica. Un evento pensato per stimolare curiosità e creatività, coinvolgendo adulti e bambini in attività di costruzione e sperimentazione. Un’opportunità per avvicinarsi alla scienza attraverso il gioco, in un contesto educativo e accessibile a tutti.

LEGO DAY & SCIENCE SHOWSabato 10 e Domenica 11 GennaioQuando parliamo di LEGO pensiamo spesso a un semplice gioco. In realtà quei piccoli mattoncini sono molto di più: un vero linguaggio della mente.LEGO funziona come la scienza: si osserva, si formula un'ipotesi, si prova, si sbaglia e si.

