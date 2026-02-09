Carnevale al Ludum

Da cataniatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Ludum Science Center si svolge il Carnevale più strambo e geniale dell’anno. Tra scherzi scientifici, invenzioni incredibili e risate, il pubblico si diverte con esperimenti sorprendenti e qualche sorpresa chimica. La giornata è piena di energia e di attenzione, con tante persone che si divertono tra giochi e scoperte.

Al LUDUM Science Center arriva il Carnevale più strambo e geniale dell’anno, tra scherzi scientifici, trovate incredibili e risate a reazione chimica. Il modo più divertente (e intelligente) per passare qualche ora insieme, grandi e piccoli, mascherati e curiosi. Dove: LUDUM Science Center, Via.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ludum Science Center

Lego e scienza al Ludum

Il LEGO DAY & SCIENCE SHOW si terrà sabato 10 e domenica 11 gennaio al Ludum.

Gli Addams al Ludum

La ritorno degli Addams a Catania il 1° febbraio offre un’occasione per riscoprire la famiglia più iconica del mondo horror in un evento che unisce spirito goliardico e fascino gotico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ludum Science Center

Argomenti discussi: Cosa fare a Catania nel weekend 31 Gennaio e 1 Febbraio 2026; Cosa fare a Catania nel weekend 7–8 febbraio 2026.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.