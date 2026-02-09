Carnevale al Ludum

Al Ludum Science Center si svolge il Carnevale più strambo e geniale dell’anno. Tra scherzi scientifici, invenzioni incredibili e risate, il pubblico si diverte con esperimenti sorprendenti e qualche sorpresa chimica. La giornata è piena di energia e di attenzione, con tante persone che si divertono tra giochi e scoperte.

Al LUDUM Science Center arriva il Carnevale più strambo e geniale dell'anno, tra scherzi scientifici, trovate incredibili e risate a reazione chimica. Il modo più divertente (e intelligente) per passare qualche ora insieme, grandi e piccoli, mascherati e curiosi. Dove: LUDUM Science Center, Via.

CALENDARIO DI CARNEVALE CON LUDUM Il Carnevale più colorato dell'anno vi aspetta con un calendario ricco di eventi, giochi, laboratori e tanta fantasia! Per bambini dai 4 anni in su Tutti gli eventi dalle 17:00 alle 19:30

