reggio calabria sequestrata una tonnellata di botti illegali

I Carabinieri di Taurianova hanno sequestrato una tonnellata di botti illegali nel territorio di Reggio Calabria. L’operazione ha portato alla confisca di un’ingente quantità di materiale potenzialmente pericoloso, evitando che venisse immesso nel mercato clandestino. Questo intervento contribuisce alla sicurezza pubblica, soprattutto in vista delle festività di fine anno, garantendo un contrasto efficace alle attività illecite nel settore dei fuochi d’artificio.

Maxi operazione dei Carabinieri nel reggino che hanno sequestrato una tonnellata di botti illegali. I Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno così sottratto al mercato illegale una vera e propria "polveriera" pronta a essere immessa in circolazione durante le festività di fine anno. Circa una tonnellata di fuochi pirotecnici clandestini è stata sequestrata nell'ambito di una vasta operazione di controllo del territorio, intensificata nelle ultime settimane per tutelare la sicurezza dei cittadini. L'azione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione, attuata in stretta sinergia tra le Stazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, con particolare attenzione agli esercizi commerciali ritenuti sensibili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

