Blitz dei Nas | sequestrata una tonnellata e mezza di carne scaduta in una macelleria del Parmense

I servizi dei Nas di Parma hanno recentemente svolto un controllo in una macelleria situata nella zona pedemontana della provincia. Durante l’ispezione, sono stati sequestrati circa 1,5 tonnellate di carne scaduta, evidenziando problematiche relative alla sicurezza alimentare e all’igiene del punto vendita. L’intervento si inserisce nell’attività di tutela della salute pubblica e di prevenzione delle irregolarità nel settore alimentare.

I Nas di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico sanitaria presso una macelleria situata nella zona pedemontana della provincia di Parma.Nel corso dell’accertamento sono state riscontrate criticità di natura igienico-sanitaria. In particolare, i militari hanno proceduto al.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Blitz dei Nas nella macelleria, sequestrata carne in cattivo stato di conservazioneNella giornata di oggi, i Carabinieri del Nas di Caserta, con il supporto dei tecnici del Servizio Veterinario dell’Asl, hanno effettuato un controllo presso una macelleria nel comune di Riardo.

Leggi anche: Anche i cannabis shop come copertura del narcotraffico: 384 arresti in tutta Italia, sequestrata una tonnellata e mezza di stupefacenti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Blitz dei Nas nel Salento: sequestrati 9 quintali di carne scaduta usata per polpette e polpettoni; Blitz dei Nas a Pontecorvo: sequestrati 16.000 euro di alimenti e bevande nei supermercati; Polpette preparate con carne scaduta e congelata in modo non idoneo, blitz dei Nas: maxi sequestro; Controlli dei NAS: sequestrati oltre due quintali di carne non conforme.

Blitz dei Nas: sequestrati 9 quintali di carne scaduta, azienda chiusaSUD SALENTO – Carne macinata scaduta, impiegata per preparare polpette e polpettoni destinati alla vendita. È quanto hanno accertato i carabinieri del Nas di Lecce in un’azienda del sud Salento ... trnews.it

Blitz dei Nas nella macelleria, sequestrata carne in cattivo stato di conservazioneScatta il sequestro penale in una macelleria del comune di Riardo a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Caserta, con il supporto dei tecnici del Servizio Veterinario dell’Asl ... casertanews.it

L'altro Corriere TV. . TG L’ALTRO CORRIERE TV Blitz a Cetraro, cinque arresti: sequestrata cocaina per un valore di oltre un milione di euro Servizio del nostro TG Canale 75 facebook

Smaltimento illecito e abbandono di rifiuti, sequestrata officina. Blitz della Polizia Provinciale di Caserta a Capua, denunciato un 60enne #ANSA x.com