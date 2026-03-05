il sostegno del cnca lombardia alla rilevazione e indagine nazionale dei senza dimora tutti contano è un' iniziativa fondamentale

Il Cnca Lombardia ha manifestato il proprio supporto alla Rilevazione nazionale “Tutti contano”, promossa dall’Istat e realizzata dalla Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora. L’associazione considera questa iniziativa fondamentale per raccogliere dati sui senza dimora e migliorare la comprensione delle loro condizioni. La campagna mira a coinvolgere le istituzioni e la società civile in un’azione condivisa.

Il Cnca Lombardia sostiene e incoraggia la Rilevazione nazionale “Tutti contano”, promossa da Istat e realizzata dalla Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.PSD): un’iniziativa fondamentale per restituire una fotografia realistica del fenomeno delle persone senza fissa dimora e per orientare le politiche pubbliche messe in atto dalle amministrazioni locali e nazionali. L’obiettivo è quello di raccogliere dati quantitativi e qualitativi aggiornati sulle persone che vivono in strada in 14 città italiane. Iniziata ieri sera, lunedì 26 e attiva fino a questo giovedì 29, la rilevazione prevede la conta visiva notturna di chi dorme in strada, nei dormitori e nelle strutture di accoglienza e delle interviste di approfondimento attraverso la somministrazione di questionari a un campione di persone selezionate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

"Tutti contano": Palermo partecipa alla rilevazione nazionale sulle persone senza dimoraA darne notizia è l’assessore alle Politiche sociali Mimma Calabrò: "Fondamentale per comprendere i bisogni reali e analizzare le cause delle loro...

Rilevazione delle persone senza dimora nelle città metropolitane, fra cui Bari: l’adesione di Richard e Alejandra Gere "Tutti contano", campagna solidaleDi seguito il comunicato: Richard e Alejandra Gere aderiscono alla campagna Tutti Contano, promossa dalla fio.

