Tutti contano | Palermo partecipa alla rilevazione nazionale sulle persone senza dimora

Palermo partecipa alla rilevazione nazionale “Tutti contano”, volta a censire le persone senza dimora. L’iniziativa, promossa dall’Istat e dalla Fiopsd, si svolgerà dal 26 al 29 gennaio e rappresenta un momento importante per comprendere meglio le esigenze di questa fragilità sociale. La partecipazione del Comune mira a raccogliere dati utili per sviluppare interventi più efficaci e mirati sul territorio.

Il Comune di Palermo aderisce al progetto "Tutti contano", la rilevazione nazionale delle persone senza dimora in programma dal 26 al 29 gennaio, promossa dall'Istat in collaborazione con la Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (Fiopsd). Palermo è una delle 14 città.

