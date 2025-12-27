Rilevazione delle persone senza dimora nelle città metropolitane fra cui Bari | l’adesione di Richard e Alejandra Gere Tutti contano campagna solidale

Di seguito il comunicato: Richard e Alejandra Gere aderiscono alla campagna Tutti Contano, promossa dalla fio.PSD in occasione della Rilevazione delle Persone Senza Dimora, che si terrà nelle 14 città metropolitane italiane il 26, 28 e 29 gennaio 2026. A dieci anni dalla campagna HomelessZero, Richard e Alejandra Gere confermano la loro vicinanza e sensibilità al tema delle persone senza dimora, rafforzando un impegno che negli anni non si è mai interrotto. Il loro contributo si aggiunge ai numerosi sostegni già ricevuti, dando ulteriore forza a un’iniziativa fondamentale per conoscere, comprendere e contrastare la grave marginalità sociale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Rilevazione delle persone senza dimora nelle città metropolitane, fra cui Bari: l’adesione di Richard e Alejandra Gere "Tutti contano", campagna solidale Leggi anche: Chi è Alejandra Silva, la moglie di Richard Gere e cosa fa nella vita Leggi anche: Catania, servizi Sociali: “Camper Solidale” per offrire assistenza alle persone senza dimora Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Per la Rilevazione delle persone senza dimora servono volontari; Tutti contano. Appello ai volontari per la rilevazione sulle persone senza dimora; A gennaio 2026 si svolgerà la Rilevazione delle Persone Senza Dimora; Tutti contano: la rilevazione delle persone senza dimora. Rilevazione delle persone senza dimora nelle città metropolitane, fra cui Bari: l’adesione di Richard e Alejandra Gere "Tutti contano", campagna solidale - PSD in occasione della Rilevazione delle Persone Senza Dimora, che si terrà nelle 14 città metropolitane italiane il ... noinotizie.it

A Firenze #TuttiContano: la rilevazione nazionale sulle persone senza dimora - C’è anche Firenze tra le 14 città metropolitane in cui il 26, 28 e 29 gennaio 2026 si svolgerà la Rilevazione nazionale sulle Persone Senza Dimora promossa da Istat. 055firenze.it

Richard Gere e la moglie Alejandra sostengono il censimento Istat dei senza fissa dimora in Italia - L'attore americano e la compagna che si sono stabiliti in Spagna si sono dati l'obiettivo di porre fine alla condizione degli homeless in quel Paese entro sei anni. roma.corriere.it

È tutto vero: anche Richard Gere e sua moglie Alejandra supportano Tutti Contano, la Rilevazione nazionale delle Persone Senza Dimora! Lunedì 26 gennaio 2026, in 14 grandi città italiane, puoi camminare per le strade insieme ad altre volontarie e volont - facebook.com facebook

#Tutticontano: al via la campagna per reclutare #volontari nella rilevazione @istat_it sulle persone senza fissa dimora. Tutte le info qui tutticontano.fiopsd.org x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.