Il sogno di Belinelli in un docufilm | Ai giovani dico | fate in modo che ne valga la pena

Ottantasette minuti che scorrono velocemente. Senza pause, in un lungo viaggio che da San Giovanni in Persiceto, alla porte di Bologna, portano Marco Belinelli alla conquista del sogno di ogni ragazzino: giocare nell'Nba. Un sogno culminato poi con la conquista dell'anello (primo e finora unico italiano a riuscirci), ossia col titolo di campione Nba vinto nel 2014 con i gloriosi San Antonio Spurs di Gregg Popovich, vincendo lo stesso anno, il Three-Point Contest, semplicemnte la gara del tiro da tre punti, durante l’Nba All-Star Weekend. La storia di Marco è proprio tutta in questi 87' del docufilm "The Basketball Dream"... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il sogno di Marco Belinelli in film. Ai giovani dico: crederci sempreRoma, 5 mar. (askanews) – Il coraggio di sognare in grande, quel sogno che si costruisce piano piano, con tanti sacrifici, senza mollare mai. E soprattutto l'amore assoluto per il basket, una vita ded ...

Esce The Basketball Dream, il docu film su Marco Belinelli. «L'Nba un sogno, dico ai ragazzi di non avere fretta»Un ritratto intimo e autentico dell'unico giocatore italiano ad aver vinto un titolo NBA.

Marco Belinelli: "A San Francisco andavo sempre a mangiare al ristorante Umbria". La storia di Marco Belinelli diventa un film. E' stato il primo italiano ad aver vinto il titolo Nba e ora è pronto a sbarcare in sala al cinema con "The basketball dream - Marco Beli

Canestri, applausi e grande energia nel The Space Cinema Torino per @marcobelinelli ! L'anteprima moderata da Gianluca Gazzoli è stata ricca di emozioni The Basketball Dream - Marco Belinelli dal 16 al 18 marzo nei cinema