In mezzo secolo Milano è cambiata molto. La città è più veloce, più alta, più costosa e spesso sembra distante da chi ci vive. Chi abita qui si chiede se valga ancora la pena restare. Voi milanesi, cosa ne pensate?

M ilano è la mia città. Ci sono nata, negli anni Sessanta, in un quartiere di periferia dove ogni strada richiama un personaggio dei Promessi Sposi e dove – forse grazie al perimetro manzoniano, chissà – noi bambini ci sentivamo contenuti, liberi di giocare a guardie e ladri in bicicletta. Milano: il quartiere CityLife campione del mondo di sostenibilità X Leggi anche › Oltre lo sport: aperitivi, esperienze e molto altro a Milano Cortina 2026 A Milano ho frequentato tutte le scuole, fino all’Università Statale quando mi ero convinta di aver gettato le basi della mia vita “fuori”, all’estero. L’Istituto per la Formazione al giornalismo e un fortunato stage al Corriere della Sera, nell’estate del ’90, mi hanno invece tenuta qui. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In mezzo secolo è cambiata molto: più veloce, più alta, più costosa, spesso distante. Chi ci abita ora si chiede se valga la pena restare. Voi milanesi che ne pensate?

