Maduro arrestato dagli Stati Uniti | il ritorno della Dottrina Monroe e la crisi di un ordine internazionale che senza forza resta solo sulla carta

L’arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti segnala una ridefinizione delle relazioni internazionali, evidenziando come la sovranità possa essere influenzata dalla forza e dal consenso delle potenze. Questo episodio richiama la Dottrina Monroe, riaccesa in un contesto di crisi dell’ordine globale, in cui il rispetto delle norme internazionali appare sempre più subordinato agli interessi delle grandi nazioni. Una dinamica che mette alla prova i principi di sovranità e legalità nel sistema internazionale.

Da New York l'operazione voluta da Trump appare come una svolta: la sovranità diventa negoziabile e il diritto internazionale dipende dalla potenza. Un precedente che richiama Ucraina e Palestina

