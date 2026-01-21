Sul vino Coldiretti chiede alla Regione di convocare il tavolo tecnico | Serve equità delle rese
Coldiretti Abruzzo richiede con urgenza la convocazione del tavolo tecnico regionale per il settore vitivinicolo. L’associazione evidenzia la necessità di ottenere dal ministero delle politiche agricole una deroga a 400 quintali per ettaro per l’annata 2025, al fine di garantire un’adeguata equità nelle rese. La richiesta si inserisce in un contesto di difficoltà normative e di tutela della produzione vitivinicola locale.
Arriva un nuovo appello da parte di Coldiretti Abruzzo che chiede la convocazione urgente del tavolo vitivinicolo regionale e la necessità di sollecitare al ministero delle politiche agricole una deroga a 400 quintali per ettaro per l'annata produttiva 2025, nonostante le difficoltà normative e.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sul vino Coldiretti Abruzzo chiede la convocazione urgente di un tavolo regionale: "Deroga a 400 quintali per ettaro"Coldiretti Abruzzo richiede con urgenza la convocazione di un tavolo regionale per discutere la possibilità di una deroga a 400 quintali per ettaro nel settore vitivinicolo.
"’Tubone’, stop all’autorizzazione". Il Coordinamento Salviamo l’Elsa chiede un tavolo alla RegioneIl Coordinamento Salviamo l’Elsa richiede alla Regione Toscana di mantenere ferma la revoca totale del decreto autorizzativo relativo al progetto ‘Tubone’.
Argomenti discussi: Stop alle importazioni sleali: la delegazione ferrarese di Coldiretti presente a Strasburgo; Mercosur: agricoltori veneti e friulani protestano a Strasburgo; Anche gli agricoltori trentini a Strasburgo contro l'accordo Mercosur-Ue; Accordo Ue – Mercosur, anche gli agricoltori trentini sfilano a Strasburgo: Una deriva autocratica e ideologica imposta da von der Leyen.
Sul vino Coldiretti Abruzzo chiede la convocazione urgente di un tavolo regionale: Deroga a 400 quintali per ettaroLa richiesta nasce dall’esigenza di superare la disparità di trattamento che i viticoltori abruzzesi hanno dovuto affrontare durante la vendemmia 2025 rispetto ai produttori delle regioni limitrofe ... chietitoday.it
Vino, Coldiretti chiede convocazione del tavolo tecnicoColdiretti Abruzzo chiede la convocazione urgente del tavolo vitivinicolo regionale e torna a ribadire la necessità, soprattutto in annate fortemente produttive come quella del 2025, di riportare all' ... ansa.it
Dalla semplificazione alle misure di crisi fino alla chiarezza sulla definizione di dealcolato, il “Pacchetto Vino” Ue “riprende molte delle richieste di Coldiretti a tutela di un settore da primato del made in Italy a tavola che sta attraversando un momento delicato, t - facebook.com facebook
COLDIRETTI * VINO: «CON OK A PACCHETTO PIÙ SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA, ORA NECESSARIO GARANTIRE LE RISORSE» x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.