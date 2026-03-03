Failm e Sei Confimpresa | nuovo Ccnl nel settore del gioco pubblico legale

Failm e Sei Confimpresa hanno firmato un nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese e i lavoratori del settore del gioco pubblico legale e dei servizi correlati. L’accordo stabilisce regole e condizioni specifiche per un comparto regolamentato dallo Stato, creando un quadro normativo aggiornato e condiviso tra le parti coinvolte. Il documento è stato sottoscritto di recente e riguarda tutte le realtà operanti in questo settore.

Il contratto rappresenta il primo riferimento contrattuale nazionale costruito espressamente per il comparto del gaming regolato, comprendendo concessionari, esercenti, noleggiatori, imprese di service tecnologico e operatori della raccolta anche a distanza. Il nuovo Ccnl si rivolge a un comparto strategico per l’economia nazionale, che conta circa 80.000 imprese e oltre 150.000 lavoratori, offrendo finalmente un quadro contrattuale unitario per figure professionali che spaziano dall’accoglienza nei punti di gioco alla gestione di complessi servizi tecnologici e digitali lungo l’intera filiera del settore. Il settore del gioco pubblico legale rappresenta una delle principali filiere regolamentate del Paese, con un significativo contributo occupazionale e fiscale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Trasporto aereo, aperto il tavolo negoziale per il rinnovo del Ccnl del settore cateringI sindacati: “Un confronto servito a stabilire un metodo di lavoro serrato per giungere nel minor tempo possibile a una soluzione condivisa”... L’informazione sindacale sul lavoro a distanza nel nuovo CCNL Istruzione e Ricerca: atto presupposto e garanzia di trasparenzaL’allegato al presente contributo contiene un modello rielaborato di informazione alla parte sindacale in materia di lavoro agile e lavoro da remoto,...