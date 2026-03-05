Il ritorno di Vlahovic e il nuovo ruolo di David | ecco il piano di Spalletti

Dusan Vlahovic torna in campo dopo 95 giorni di assenza e si prepara a riprendere il suo ruolo. Il tecnico Spalletti ha definito il piano di reinserimento dell’attaccante. La Juventus si prepara a riaccoglierlo, mentre David assumerà un nuovo incarico all’interno della squadra. La riapertura del campionato vede quindi protagonisti questi due giocatori e il loro inserimento nella formazione.

Il rientro del 9 serbo offre nuove soluzioni tattiche: il canadese può arretrare alle spalle della punta mentre i bianconeri cercano lo slancio nella corsa Champions La Juventus e Spalletti sorridono per il ritorno in campo di Dusan Vlahovic, lontano dal terreno di gioco per 95 giorni. Il rientro del centravanti serbo può rivelarsi fondamentale per il finale di stagione, permettendo alla squadra di ritrovare peso offensivo e soluzioni in attacco.

Vlahovic di nuovo in gruppo: come sarà gestito tra Pisa e Udinese. Il piano di Spallettidi Redazione JuventusNews24Vlahovic di nuovo in gruppo: come sarà gestito tra Pisa e Udinese.

