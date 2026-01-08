Nello Scavo Sigfrido Ranucci Francesca Mannocchi | ecco i vincitori del primo Premio Andrea Purgatori

Il 8 gennaio 2026 a Roma sono stati annunciati i vincitori del primo Premio Andrea Purgatori. Tra i premiati figurano Nello Scavo, Sigfrido Ranucci e Francesca Mannocchi, giornalisti riconosciuti per il loro impegno nel campo dell’informazione. L’iniziativa rende omaggio al noto reporter scomparso nel 2023, noto per le sue inchieste su casi di grande rilievo nazionale e internazionale.

Roma, 8 gennaio 2026 – Nello Scavo, Sigfrido Ranucci, Francesca Mannocchi sono tra i vincitori del premio nazionale dedicato ad Andrea Purgatori, il reporter scomparso nel 2023, inviato di guerra, famoso per le sue inchieste sul caso Moro, la strage Ustica, la scomparsa di Emanuela Orlandi, solo per citare alcuni dossier a cui ha lavorato. Istituito per celebrare il giornalismo d’inchiesta, il rigore professionale e l’indipendenza intellettuale, il Premio Purgatori nasce sotto lo slogan ‘ Un Professionista Onesto ’, omaggio allo spirito, al metodo e all’eredità morale di Andrea Purgatori. Uno slogan che cambierà ogni anno, seguendo il filo del suo insegnamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nello Scavo, Sigfrido Ranucci, Francesca Mannocchi: ecco i vincitori del primo Premio Andrea Purgatori Leggi anche: Solidarietà a Sigfrido Ranucci da parte del Premio Giornalistico “Città di Foiano” Leggi anche: Premio Gronchi, il finale . Ecco chi sono i vincitori. La guerra in primo piano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Premio Andrea Purgatori, il primo febbraio a Bologna la consegna. Riconoscimenti a Sigfrido Ranucci, Nello Scavo, Gabriele Cruciata - Alla sua prima edizione, nasce sotto lo slogan «Un Professionista onesto», chiaro omaggio allo spirito, al metodo e all'eredità morale di Andrea morto a Roma nel 2023 ... msn.com

Sigfrido Ranucci, incrementata la scorta al giornalista: 4 agenti e un'auto blindata in più - La decisione del Viminale è legata agli sviluppi dell'indagine avviata il 17 ottobre scorso, quando una bomba distrusse ... adnkronos.com

Viminale aumenta la scorta al giornalista Sigfrido Ranucci: 4 agenti e due auto blindate - E' stata incrementata la scorta al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. tg24.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.