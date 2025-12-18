Le Iene filmano il ricattatore di OnlyFans | cancellava i profili delle ragazze poi chiedeva il riscatto

Le Iene smascherano il ricattatore di OnlyFans, che cancellava i profili delle modelle e poi chiedeva il riscatto. Modena, 18 dicembre 2025 – Un caso che ha generato paura tra le creator della piattaforma, ora finalmente portato alla luce. La vicenda rivela un inquietante sistema di ricatti che ha colpito molte ragazze, lasciando spazio a interrogativi sulla sicurezza e la tutela delle influencer digitali.

© Ilrestodelcarlino.it - Le Iene filmano il ricattatore di OnlyFans: cancellava i profili delle ragazze poi chiedeva il riscatto Modena, 18 dicembre 2025 – E’ stato a lungo il terrore delle ragazze di OnlyFans. Seppur il caso sia esploso solo ora, ha tenuto sotto scatto e chissà da quando le modelle più famose della nota piattaforma, cancellando i loro profili. Le ha ricattate infatti per ottenere like e per essere seguito sulle sue pagine social: quando le giovani si rifiutavano di acconsentire alle sue strambe richieste, bannava i loro profili danneggiandole economicamente a tal punto che una delle vittime - la stessa che lo ha denunciato - è arrivata a tentare il suicidio. Il dramma di Maila alle Iene: “Mamma mi faceva prostituire a 16 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Paderno d’Adda, oggi il funerale delle due ragazze travolte: Giorgia e Milena, insieme nel momento dell’addio Leggi anche: L’omicidio di Villa Litta non è chiuso. Richiesta di analisi al gip: due profili genetici non comparati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le Iene filmano il ricattatore di OnlyFans: cancellava i profili delle ragazze poi chiedeva il riscatto; Il dramma di Maila alle Iene: “Mamma mi faceva prostituire a 16 anni. Ora racconto, è la mia terapia”. Le Iene filmano il ricattatore di OnlyFans: cancellava i profili delle ragazze poi chiedeva il riscatto - Dopo la denuncia di una delle vittime è stato arrestato dai carabinieri ... ilrestodelcarlino.it

Asia Vitale dalla violenza di gruppo a OnlyFans - La Zanzara 17.7.2025

Le Iene. . - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.