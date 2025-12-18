Se non mi dai i soldi ti banno | arrestato il ricattatore di influencer e attrici OnlyFans
Un giovane ricattatore ha messo in ginocchio numerose influencer e attrici OnlyFans, minacciandole di bannare i loro profili se non gli inviavano denaro o interazioni. Con accuse di estorsione e intimidazioni, l'arresto apre un capitolo inquietante sul rischio online e sulla vulnerabilità delle figure pubbliche nel mondo digitale.
O lo seguivano o le bannava su tutti i social. Decine di donne influencer e attrici OnlyFans sarebbero state ricattate da un giovane che chiedeva in cambio interazioni con il proprio profilo e denaro per restituire i loro account. Il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri.La ricostruzioneIl. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: "Se non mi dai 3mila euro non ti restituisco i tuoi bassotti": arrestato falso dog sitter
Leggi anche: Picchia e minaccia l’ex fidanzata a Milano, arrestato: “Se non mi dai le chiavi di casa tua ti accoltello”
Estorsione a un’imprenditrice. Preso alla consegna dei soldi - In un mese si era fatto dare duemila euro dopo pesanti minacce di morte rivolte non soltanto alla donna, ma anche ai familiari e ai suoi dipendenti. msn.com
È scomparso Paolo Soldi, che insieme ai suoi tre fratelli maggiori Tino, Chicco e Guido, ha contribuito a creare la prima squadra di baseball a Bollate. Alla moglie Luciana, ai figli Valeria, Matteo, Marco e Andrea e a tutta la famiglia Soldi vanno le nostre condo - facebook.com facebook
Editoria, i soldi vanno alle televendite e i giornali restano al palo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.