Un libro un corso | Mappa Mundi La lezione di Franco Cardini | Fede e conquista Il modello musulmano

Il 23 gennaio alle 18, la Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano presenta la quarta lezione gratuita, “Fede e conquista. Il modello musulmano”, con Franco Cardini. Un’occasione per approfondire temi storici e culturali attraverso un dialogo aperto e competente, in un contesto di confronto e riflessione. Un appuntamento dedicato a chi desidera ampliare la propria conoscenza in modo chiaro e sobrio.

Venerdì 23 gennaio alle 18 arriva la quarta lezione gratuita della Scuola di cittadinanza del Fatto Quotidiano. Sarà franco Cardini a tenere la lezione dal titolo "Fede e conquista. Il modello musulmano" La Scuola di Cittadinanza del Fatto Quotidiano ha tra i suoi fondatori una mente d'eccezione, il sociologo Domenico De Masi, che ha contribuito a idearla e l'ha costruita con profondità e originalità per trasformare la "solitudine intellettuale del cittadino" di fronte alle difficoltà crescenti di una realtà contemporanea sempre più complessa, in coscienza civica e cittadinanza attiva. Per approfondire la conoscenza e il pensiero di questo straordinario sociologo, sempre attento a recepire e comprendere i fenomeni più vitali della società, ecco una serie di 10 corsi (5 lezioni da 2 ore) dedicati singolarmente ad alcuni dei suoi libri pubblicati nell'arco di una lunga carriera di professore, studioso e intellettuale militante.

