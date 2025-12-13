La lezione di Fede | cosa spinge un uomo di 100 anni a ricevere tutti i Sacramenti

A 100 anni, Fede dimostra come la fede e il desiderio di spiritualità possano accompagnare una vita lunga e ricca di significato. La sua scelta di ricevere tutti i Sacramenti riflette un cammino di devozione che ha attraversato intere fasi della sua esistenza, testimoniando la forza della fede nel tempo.

Il desiderio di ricevere i Sacramenti che lo ha accompagnato nel corso di tutta la sua esistenza e non l’ha abbandonato mai. Un uomo, arrivato all’età di 100 anni, realizza il suo desiderio più grande.  Lo hanno dichiarato in molti che non è mai tardi per realizzare i propri sogni, e non si intende solo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it

