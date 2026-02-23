Mister Dal Canto chiede positività | A volte ambiente autolesionista

Mister Dal Canto evidenzia che l’atmosfera negativa attorno al Prato nasce da continui atteggiamenti autolesionisti. Spiega che, spesso, i tifosi mostrano insoddisfazione anche dopo buone prestazioni e questo alimenta un clima poco costruttivo. Chiede di concentrarsi sugli aspetti positivi e di sostenere la squadra con più entusiasmo. Dal Canto invita a cambiare mentalità per favorire un ambiente più sereno e propositivo.

"Mi piacerebbe ci fosse un clima più positivo attorno al Prato. A volte mi sembra un ambiente un po’ autolesionista. Noi dobbiamo tentare di fare del nostro meglio in campo, trascinando la gente. Ma non bisogna sempre cercare il pelo nell’uovo o evidenziare una situazione difficile quando si vince una partita complicata come quella con il Terranuova Traiana. Certo, avremmo potuto segnare più gol, ma avremmo anche potuto pareggiare". E’ questo il messaggio lanciato dal tecnico del Prato, Alessandro Dal Canto. "Rispetto alla sfida con il Poggibonsi, che dovevamo chiudere prima visto l’alto numero di occasioni costruite, questa è stata più equilibrata e difficile per noi, anche se pure stavolta abbiamo avuto un paio di palle gol. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prato, ribaltone bis in panchina. Dal Canto è il nuovo super misterPrato cambia ancora allenatore: Dal Canto è il nuovo tecnico della squadra.

Prato, ipotesi difesa a tre ma non da subito. Mister Dal Canto ‘studia’ i biancazzurriPrato si prepara alla nuova fase sotto la guida di Mister Dal Canto, che ha iniziato a conoscere i biancazzurri con una doppia seduta a porte chiuse presso lo stadio Lungobisenzio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

A.C. PRATO, L’ AVVERSARIO DI TURNO: LA SORPRESA TERRANUOVA TRAIANA di Leonardo Nuti Nel turno valevole la venticinquesima giornata, i ragazzi di mister Dal Canto ospitano al “Lungobisenzio” il Terranuova Traiana, squadra in salute che attual - facebook.com facebook