Prato cambia ancora allenatore: Dal Canto è il nuovo tecnico della squadra. Dopo settimane di incertezze e diversi nomi sul tavolo, la società ha scelto di affidarsi all’esperienza dell’allenatore toscano. Questa decisione segue un periodo di rotazioni alla guida della squadra, segnando un nuovo capitolo per il Prato. La società spera che questa scelta possa portare stabilità e risultati positivi nel prosieguo della stagione.

Un ribaltone dietro l’altro in casa Prato. Quando sembrava che potesse essere Riccardo Allegretti l’erede designato di Simone Venturi sulla panchina biancazzurra, ecco la mossa sorprendente. Il nuovo tecnico del Fiordaliso è Alessandro Dal Canto. E lo sarà fino al 30 giugno 2027, dato che l’allenatore ha sottoscritto un contratto di un anno e mezzo. Nel pomeriggio di ieri ha subito diretto il primo allenamento, per poi essere presentato alla stampa. "Ho firmato per il Prato, ma è come se lo avessi fatto per la Juventus, tanto è l’entusiasmo - il messaggio lanciato da Dal Canto - Ho accettato questo progetto per l’ambizione della proprietà e perché mi sono sentito fortemente voluto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prato, ribaltone bis in panchina. Dal Canto è il nuovo super mister

Prato, il nuovo tecnico è Dal CantoIl Prato annuncia l’ingaggio di Alessandro Dal Canto come nuovo allenatore.

