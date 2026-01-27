Esperia lancia il podcast 'Science Calling', condotto da Myrta Merlino con Giorgio Parisi. Questo progetto editoriale mira a rendere accessibile la scienza a un pubblico più ampio attraverso otto puntate disponibili sulle principali piattaforme di streaming. L’evento, svoltosi a Roma, segna un passo importante nella divulgazione scientifica, offrendo contenuti di qualità e un approfondimento su temi attuali e rilevanti.

Si è svolto martedì 27 gennaio a Roma l’evento Science Calling: la scienza per tutti in un podcast, progetto editoriale condotto da Myrta Merlino e articolato in un ciclo di otto puntate, disponibile da oggi su tutte le piattaforme. L’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di AbbVie Italia, Otsuka Pharmaceutical Italia, Amgen Italia, Incyte Italia, Bayer Italia, Argenx Italia, Fondazione MSD e Vantive Italia, ha riunito rappresentanti di Istituzioni, mondo della ricerca, industria e comunicazione per una riflessione condivisa sul ruolo della ricerca scientifica nella salute pubblica e sulla capacità del Paese di tradurre la conoscenza in benefici concreti per le persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scienza, Esperia lancia podcast 'Science Calling' condotto da Myrta Merlino e con Giorgio Parisi

Approfondimenti su Esperia Lancio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Esperia Lancio

Scienza, Esperia lancia podcast 'Science Calling' condotto da Myrta Merlino e con Giorgio Parisi(LaPresse) - Si è svolto martedì 27 gennaio a Roma l’evento Science Calling: la scienza per tutti in un podcast, progetto editoriale condotto ... stream24.ilsole24ore.com

Dalla rete Rise Up 4 Rojava Brescia: "KOBANE CALLING: RISE UP 4 ROJAVA! Sabato 24 gennaio 2026 ore 15.30 Largo Formentone - Brescia. CON LA RESISTENZA, CONTRO LE GUERRE E I GENOCIDI DEL CAPITALISMO, PER L’AUTODETERMINAZIO - facebook.com facebook