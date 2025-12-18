Le notizie di scienza del 2025 secondo Science

Nel 2025, la scienza ha fatto passi da gigante, aprendo nuove prospettive per il futuro. Dalla rivoluzione delle energie rinnovabili alle innovazioni nel settore agricolo, come un riso resistente al caldo notturno, ogni scoperta ha contribuito a plasmare un domani più sostenibile e avanzato. Ecco i principali traguardi scientifici che hanno segnato quest’anno, testimonianza di un progresso costante e determinato.

Scienza 2025: le 10 persone che stanno cambiando la nostra salute secondo Nature; Le 10 persone che hanno segnato la scienza nel 2025 secondo Nature; Le immagini scientifiche più spettacolari del 2025 secondo Nature: dalla caduta di Icaro agli "elfi" rossi nei cieli della Nuova Zelanda; Nature, un bambino di pochi mesi tra i 10 protagonisti della scienza 2025.

Medicina, ecco le migliori notizie del 2025 secondo Nature - Algoritmi responsabili, terapie geniche e rigenerative, una nuova idea di prevenzione. repubblica.it

Scienza 2025: le 10 persone che stanno cambiando la nostra salute secondo Nature - Dalle terapie geniche che hanno cambiato la vita di un bambino con una malattia ultra- repubblica.it

