Il presidente Mattarella nomina Andrea Ceccherini Ufficiale della Repubblica

Il presidente della Repubblica ha conferito a Andrea Ceccherini la qualifica di Ufficiale. La cerimonia si è svolta a Firenze il 5 marzo 2026. Andrea Ceccherini è noto come leader di Osservatorio for independent thinking. La nomina è stata annunciata ufficialmente e comunicata attraverso un comunicato. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri dell'organizzazione.

Firenze, 5 marzo 2026 – Andrea Ceccherini, leader di Osservatorio for independent thinking, già cavaliere, è stato nominato Ufficiale della Repubblica italiana dal capo dello Stato Sergio Mattarella "in considerazione di particolari benemerenze, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni". Lo rende noto l'ufficio stampa di Osservatorio for indipendent thinking spiegando che "l'ordine al merito della Repubblica di cui Andrea Ceccherini è stato insignito con decreto è il più alto degli ordini della Repubblica".