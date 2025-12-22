Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87 comma 11 della Costituzione - cinque decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Lo fa sapere il Quirinale. Questi i nomi dei destinatari dei provvedimenti. Bardhyl Zeneli, nato nel 1962, condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Nel concedere la grazia per l'intera pena oggetto della condanna il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dal Magistrato di sorveglianza e dal Procuratore generale che hanno evidenziato come il fatto per cui l'imputato venne condannato (essersi allontanato dall'abitazione ove si trovava sottoposto all'obbligo di dimora) non integra la fattispecie di evasione e quindi non costituisce reato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Presidente della Repubblica Mattarella concede la grazia a cinque detenuti

Leggi anche: Mattarella firma cinque decreti di grazia: chi sono i detenuti e perché si trovano in carcere

Leggi anche: Algeria, presidente concede la grazia allo scrittore Boualem Sansal

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Italia-Russia, relazioni al minimo storico: Mattarella ribadisce la linea sull’Ucraina e irrita il Cremlino.

Sergio Mattarella concede la grazia a cinque detenuti - cinque decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della ... huffingtonpost.it