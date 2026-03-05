Il presidente Bachetti | Inaccettabile

Il presidente Bachetti ha definito inaccettabili due episodi gravi avvenuti recentemente, che hanno coinvolto due giovani arbitri di calcio minorenni della sezione ‘Guiducci’ di Ascoli. Entrambi i casi riguardano giovani di 14 anni alla loro seconda esperienza come arbitri e hanno richiesto un intervento deciso. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela dei giovani coinvolti.

Due episodi molto gravi che hanno coinvolto due giovani arbitri di calcio, tra l'altro minorenni, della sezione 'Guiducci' di Ascoli e che necessitano di un intervento molto severo soprattutto quando di mezzo c'è un ragazzino di 14 anni alla sua seconda direzione arbitrale. Non è stata neanche sufficiente la partecipazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri, Riccardo Piccioni, su Raitre l'altro giorno, per sensibilizzare tutti ad un comportamento civile anche alla luce delle nuove regole che vedono gli arbitri di calcio paragonati ai pubblici ufficiali. I reati nei loro confronti comportano quindi sanzioni non solo sportive, ma soprattutto penali.