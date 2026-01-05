Il presidente Davis | Chiediamo scusa ai tifosi del Messina per l’inaccettabile prestazione

Il presidente Davis ha espresso scuse ai tifosi del Messina per la sconfitta subita contro l’Athletic Club Palermo, conclusa con un risultato di 4-0. La squadra ha riconosciuto la prestazione al di sotto delle aspettative e si impegna a migliorare nel prosieguo del campionato di Serie D. Nessun tentativo di giustificazione dopo la partita, ma un chiaro messaggio di responsabilità e volontà di ripresa.

ACR Messina, Justin Davis tuona: “sconfitta inaccettabile, chiediamo scusa” - La società è al lavoro per dare risposte concrete sul campo”. strettoweb.com

Il Messina, l’augurio di Justin Davis e le “nuove sfide” del 2026 Il primo comunicato del nuovo anno è la risoluzione dei contratti di Giuseppe Elia e Marko Tesija. Gli auguri del presidente fanno sognare i tifosi... - facebook.com facebook

