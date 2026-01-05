Il presidente Davis | Chiediamo scusa ai tifosi del Messina per l’inaccettabile prestazione
Il presidente Davis ha espresso scuse ai tifosi del Messina per la sconfitta subita contro l’Athletic Club Palermo, conclusa con un risultato di 4-0. La squadra ha riconosciuto la prestazione al di sotto delle aspettative e si impegna a migliorare nel prosieguo del campionato di Serie D. Nessun tentativo di giustificazione dopo la partita, ma un chiaro messaggio di responsabilità e volontà di ripresa.
Il Messina non ha accampato inutili scuse dopo la netta (4-0) battuta d’arresto rimediata in casa dell’Athletic Club Palermo nella 1^ giornata di ritorno del campionato di Serie D. “Una sconfitta che fa male. Nessuna giustificazione. – ha scritto il presidente Justin Davis su Instagram -. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
