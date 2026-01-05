Il presidente Davis | Chiediamo scusa ai tifosi del Messina per l’inaccettabile prestazione

Da messinatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Davis ha espresso scuse ai tifosi del Messina per la sconfitta subita contro l’Athletic Club Palermo, conclusa con un risultato di 4-0. La squadra ha riconosciuto la prestazione al di sotto delle aspettative e si impegna a migliorare nel prosieguo del campionato di Serie D. Nessun tentativo di giustificazione dopo la partita, ma un chiaro messaggio di responsabilità e volontà di ripresa.

Il Messina non ha accampato inutili scuse dopo la netta (4-0) battuta d’arresto rimediata in casa dell’Athletic Club Palermo nella 1^ giornata di ritorno del campionato di Serie D. “Una sconfitta che fa male. Nessuna giustificazione. – ha scritto il presidente Justin Davis su Instagram -. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

il presidente davis chiediamo scusa ai tifosi del messina per l8217inaccettabile prestazione

© Messinatoday.it - Il presidente Davis: "Chiediamo scusa ai tifosi del Messina per l’inaccettabile prestazione"

Leggi anche: Verona Atalanta, Palladino nel post partita: «Chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione. VAR? Non capisco una cosa»

Leggi anche: Vanoli: “Toccato il fondo, chiediamo scusa ai tifosi. Basta alibi e paure, servono uomini veri”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

«Speriamo sia una sconfitta salutare»; MESSINA/POSTGARA – Justin Davis sui social: “Prestazione inaccettabile, siamo a lavoro per dare risposte concrete”; Davis: Chiediamo scusa ai tifosi, risponderemo sul campo. Cosa manca al mercato del Messina?; ACR Messina, Justin Davis tuona: “sconfitta inaccettabile, chiediamo scusa”.

presidente davis chiediamo scusaDavis: "Chiediamo scusa ai tifosi, risponderemo sul campo". Cosa manca al mercato del Messina? - Dopo Oliviero atteso Bonofiglio, per la porta l'obiettivo numero uno è l'under Giardino (talento classe 20 ... msn.com

presidente davis chiediamo scusaACR Messina, Justin Davis tuona: “sconfitta inaccettabile, chiediamo scusa” - La società è al lavoro per dare risposte concrete sul campo”. strettoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.