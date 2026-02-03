La situazione in Regione si fa sempre più tesa. Il gruppo Fico denuncia uno stallo che dura ormai troppo, con le commissioni ancora senza presidenti e decisioni chiare. La politica sembra bloccata e nessuno si muove per sbloccare la situazione, che rischia di rallentare l’attività dell’assemblea.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Lo stallo sulla definizione delle commissioni e sulla nomina dei presidenti ha ormai superato ogni limite accettabile di dialettica politica. La scelta del nostro capogruppo Simeone di fare un passo indietro sulle presidenze, per senso di responsabilità, non è stata sufficiente a sbloccare la situazione: è ormai evidente che il problema non è mai stato il suo nome. Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche affinché si arrivi al più presto a un’intesa. Mentre la Giunta è già pienamente operativa, il Consiglio regionale resta fermo al palo: una condizione non più giustificabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gruppo Fico presidente, stallo commissioni in Regione è inaccettabile

Approfondimenti su Gruppo Fico

A due mesi dall’insediamento, la Giunta della Regione Campania, guidata da Fico, non si è ancora riunita e il bilancio resta in sospeso.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gruppo Fico

Argomenti discussi: Commissioni regionali Campania, Manfredi pronto a firmare i decreti, cerca la chiusura entro giovedì.

Regionali Campania, Fico stringe sulla giunta: tensione con gruppo dell'ex presidente De LucaPer Roberto Fico è iniziato lo studio delle carte della Regione e l'apparizione in eventi pubblici, ma sta per iniziare anche il rush finale per la scelta della giunta della sua Regione che verrà ... ilmattino.it

Eh niente .. non volevo disturbarvi: ho cercato nel gruppo un vecchio post ma non lo trovo. La domanda è la seguente : la legna di FICO danneggia la canna fumaria ecc O se ben essicata , butto dentro e via Lo avrete detto e ridetto mille volte, dai, rispondet - facebook.com facebook