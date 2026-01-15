Matteo Dagasso vede da vicino la serie A

Matteo Dagasso, centrocampista del Pescara di origini sondaline, sta attirando l'interesse di diverse società di Serie A, oltre alle big di Serie B come il Venezia. Il suo talento e le prestazioni finora dimostrate lo hanno reso uno dei giovani più osservati nel panorama calcistico italiano. La sua crescita rappresenta un elemento interessante da seguire per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Non soltanto il Venezia e le big di serie B: anche mezza serie A ha messo gli occhi su Matteo Dagasso, il talentuoso centrocampista di origini sondaline in forza al Pescara che ha attirato l'attenzione di numerosissimi ammiratori.

