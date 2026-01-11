Serie B | Matteo Dagasso è pronto a un nuovo salto in alto

Da sondriotoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Dagasso si appresta a intraprendere una nuova fase della sua carriera, approdando in Serie B. Dopo il debutto con il primo gol contro lo Spezia e l'esordio con la maglia Under 21 dell’Italia, il giovane talento si prepara a confermarsi in un campionato competitivo. Questa tappa rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita sportiva e professionale.

Il debutto in serie B, con tanto di primo gol segnato poche settimane fa allo Spezia; l'esordio anche in azzurro, con la maglia Under 21 dell'Italia con le prestazioni accompagnate anche da due gol.Interesse concretoUna crescita esponenziale, quella di Matteo Dagasso, centrocampista del Pescara. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Matteo Dagasso concede il bis con l'Italia Under 21

Leggi anche: Mattia Falciani vola a 1.79: nuovo record toscano nel salto in alto!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calciomercato Pescara: il Venezia sfida il Cagliari per Dagasso, sfuma Rafia; Il Venezia fa sul serio per Dagasso: sul piatto soldi e Fila per convincere il Pescara; Dagasso nella lista del Cagliari! Il Venezia prova l’affondo decisivo; ?? Calciomercato Venezia – Pressing per Dagasso! Proposta un’altra contropartita oltre Fila.

serie b matteo dagassoPescara e Venezia trattano per Dagasso: si cerca di limare la distanza sul cartellino - Il Venezia spinge per portare il laguna il centrocampista Matteo Dagasso, classe 2004 che in questa stagione è sceso in campo in 16 occasioni con. tuttomercatoweb.com

serie b matteo dagassoDagasso nella lista del Cagliari! Il Venezia prova l’affondo decisivo - Matteo Dagasso, centrocampista rivelazione del Pescara, è un nome che piace particolarmente alla dirigenza del Cagliari: ecco cosa filtra Il calciomercato del Cagliari entra nel vivo anche sul fronte ... cagliarinews24.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.