Calcio serie C il Perugia rivede la salvezza e Tedesco esulta | Vittoria che vale doppio

Il Perugia ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Livorno in una partita di calcio di serie C, riaprendo le speranze di salvezza diretta. L’allenatore Tedesco ha commentato con entusiasmo il risultato, definendolo

Al tecnico, che salva la panchina, scappa una battuta: "Era già pronta la nave per Palermo". Parlano anche Verre e Bacchin Dolce questa volta è il risveglio per il Perugia, che vince 2-1 a Livorno e rivede la salvezza diretta a portata di mano. Un risultato che senza dubbio porta la firma di Giovanni Tedesco, che in questi giorni bella non se l'è vista per nulla. A fine gara l'emozione è tutta sul suo volto: "È una vittoria che vale doppio. Dico grazie ai ragazzi per l'attaccamento e l'affetto che mi hanno dimostrato. Sono felice per loro e per i nostri tifosi". A sorpresa si è scesi in campo con il 4-2-3-1: "Vedo tantissime partite e mi ha dato la spinta Sambenedettese - Livorno. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Calcio serie C, il Grifo torna a ruggire in trasferta. Tedesco: "Vittoria che vale doppio"

Calcio serie C, il Perugia tenta l'ennesimo scatto salvezza. Tedesco: "Ecco cosa ho detto ai ragazzi prima della partita"Dopo alcuni tentativi falliti e riusciti a metà la sensazione è che questa volta possa essere davvero quella buona.

Contenuti utili per approfondire Calcio serie.

Temi più discussi: Serie C, le gare della 29^ giornata su Sky; Serie C, l'Arezzo rimonta il Ravenna e resta a +7. Cosmi frena il Catania, il Benevento vince e allunga; Calcio serie C, Livorno - Perugia: la diretta della partita; Scheda squadra Latina.

Risultati serie C, classifica/ Vincono Ternana e Perugia, ok Ascoli! Diretta gol live score (4 marzo 2026)Risultati Serie C, classifica: mercoledì 4 marzo siamo ancora in compagnia del turno infrasettimanale, per la 30^ giornata tocca al girone B. ilsussidiario.net

Calcio, il big match tra Arezzo e Ravenna finisce in pareggioNella 29esima giornata di Serie C, in Toscana, romagnoli (secondi in classifica) in vantaggio con il rigore di Fishnaller, poi raggiunti dalla capolista al 72esimo ... rainews.it

Calcio serie C: Livorno-Perugia Diretta della partita dalle ore 20.30 Link all'articolo al primo commento facebook

Lega Calcio Serie A sostiene la @FondAutismo e in occasione delle Semifinali di andata di #CoppaItaliaFrecciarossa, in programma il 3 e 4 marzo, promuoverà la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo26. legaseriea.it/news/lega-cal x.com