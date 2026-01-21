Pd spaccato sull’antisemitismo | il disegno di legge di Giorgis non troverà unanimità nel gruppo

Il gruppo del Pd in Senato si riunirà giovedì alle 9.30 per discutere e definire la propria posizione sul disegno di legge sull’antisemitismo. La seduta riflette una divisione interna ormai evidente da settimane, evidenziando differenze di vedute tra i membri del partito. La questione, di rilevanza pubblica e politica, mette in luce le diverse sensibilità e approcci all’interno del gruppo.

Giovedì mattina alle 9.30 il gruppo del Pd in Senato si riunirà per certificare quello che è ormai evidente da settimane: la spaccatura sull'antisemitismo. Andrea Giorgis presenterà il disegno di legge per contrastare ogni forma di odio, con particolare accentuazione dell' antisemitismo. E parte del gruppo si prepara a non firmarlo. A partire da Graziano Delrio, che ha presentato a dicembre un proprio testo, sconfessato dal Nazareno, ma che lo stesso senatore si è rifiutato di ritirare. Nel testo di Giorgis, che sarebbe dovuto arrivare settimane fa, si adotta la definizione di Gerusalemme, secondo la quale "l'antisemitismo è discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o contro istituzioni ebraiche in quanto ebraiche)".

**Antisemitismo: Giorgis, 'a ripresa riunione senatori Pd, confronto con Delrio e tutto il gruppo'**Durante la ripresa dei lavori parlamentari, il gruppo del Partito Democratico si riunirà per affrontare vari temi, tra cui anche la questione dell'antisemitismo.

Roma, 21 gen. (askanews) – E' difficile che il Pd ritrovi l'unità sull'antisemitismo: il ddl Giorgis che verrà presentato domattina all'assemblea dei senatori quasi certamente non verrà firmato dall'a ...

**Antisemitismo: domani testo Giorgis in gruppo Pd, restano malumori riformisti'**Roma, 21 gen. (Adnkronos) - La previsione è che domani non si riuscirà a ricompattare il gruppo Pd sul testo sull'antisemitismo che Andrea Giorgis presenterà nell'assemblea dei senatori dem. Ascolter ...

